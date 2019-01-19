Eczacıbaşı VitrA galibiyet serisini sürdürdü
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

galibiyet serisini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA galibiyet serisini sürdürdü

Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Voleybol İhtisas’ı konuk eden , sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin en skorer ismi 32 sayıyla genç yıldız Tijana olurken, Jordan 20 ve Lauren 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut
: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Kim, Güldeniz.
V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Ergül, Melisa (L), Sabriye, Buse.
Setler: 3-1 (24-26,25-13,25-17,25-20)
Süre: 111 dakika (32,25,26,28)

  1. 19.1.2019 21:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eczacıbaşı VitrA galibiyet serisini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN