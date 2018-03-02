Avrupa Footgolf Turu Açılışı Antalya'da – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Avrupa Footgolf Turu Açılışı 'da

    Avrupa Footgolf Turu Açılışı Antalya'da

    Dünyada ve özellikle Avrupa’da büyük ilgi gören, ’de de dikkat çeken sporlar arasına giren FootGolfte, Dünya Şampiyonası’na puan veren etaplardan “Türkiye Açık” turnuvası 2-4 Mart tarihlerinde ’da gerçekleşecek.

    'de dikkat çekici sporlar arasına giren ve hızlı bir şekilde yaygınlaşan footgolf sporunda "2018 Türkiye Açık" turnuvası 2-4 Mart tarihlerinde Kaya Palazzo Golf Resort sahasında gerçekleşecek.

    Avrupa FootGolf Şampiyonası'nın açılış ayağını oluşturacak "Türkiye Açık", Dünya Şampiyonası için de kazanana 250 puan verecek.
    Türkiye'den 30 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, 40 yabancı sporcu puan için mücadele edecek. Antalya'da İngiltere, Fransa, Slovakya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Macaristan gibi ülkelerden sporcular Dünya Şampiyonası için avantaj elde etmek adına yarışacak. FootGolfte Aralık 2018'te Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak.

    FootGolf nedir?
    FootGolf, ülkemizde popüler bir spor olan futbol ve golfün birleşiminden oluşan bir spordur. Oyun, 5 ölçüsünde bir futbol topu ile çapı 52 santimetre olan deliklerin bulunduğu bir golf sahasında oynanır.
    Oyunun kuralları, temelde golf kuralları ile aynıdır. 18 delikli FoofGolf sahasında oynanmaktadır. Her deliğin kendine özgü uzunluğu ve vuruş sayısı (par) vardır. Golf sporundan farklılaştığı bir başka nokta ise delik mesafelerinin golfe göre kısaltılmış olmasıdır. Golf sporunun aksine her hava koşulunda oyuna devam zorunludur.
    Dünyada FootGolf klasmanı FIFG Resmi Turnuvaları'ndan alınan puanlarla belirlenmektedir.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
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