Antalya'da golf turnuvası
Golf Mad tarafından düzenlenen ve Pegasus Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirilen 14. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübündeki turnuvaya, yurt içi ve yurt dışından 20'si profesyonel 80 golfçü katılıyor.
Golfçüler 3 gün boyunca günlük 18 olmak üzere 54 çukurda mücadele edecek.
Turnuvaya katılımcılar arasında Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, eski futbolcu İlhan Mansız, National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara ve otel müdürleri de yer aldı.
Organizasyon, 9 Aralık'ta yapılacak karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:13
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a iddialı cevap
Toplam 22
Yorum
lazer1903 ah be ferhat kardeş sen hangi takımsın takımının neyiyle övünüyorsun onuda yazsaydın ya
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
ŞENOLgüneş FARKI !!!!!!!!!!!!!!!!
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ başarı için önce inanmak gerek iyi ve kaliteli bir kadro var neden yarı final veya final olmasın ?
Antalya'da golf turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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