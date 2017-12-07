 Antalya'da golf turnuvası – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Antalya'da turnuvası

    Antalya'da golf turnuvası

    Mad tarafından düzenlenen ve Pegasus Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirilen 14. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı.

    Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan Kaya Palazzo Kulübündeki turnuvaya, yurt içi ve yurt dışından 20'si profesyonel 80 golfçü katılıyor.

    Golfçüler 3 gün boyunca günlük 18 olmak üzere 54 çukurda mücadele edecek.

    Turnuvaya katılımcılar arasında Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, eski futbolcu İlhan Mansız, National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara ve otel müdürleri de yer aldı.

    Organizasyon, 9 Aralık'ta yapılacak karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:13
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