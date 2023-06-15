Süper Lig'de Sainz kapışması!

Spor Toto Süper Lig'den düşen Giresunspor'un İspanyol kanat oyuncusu Borja Sainz, sergilediği performansla kulüplerin dikkatini üzerine çekti. 10 gol, 4 asistle oynamasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamayan 22 yaşındaki sol açık, birçok kulübün transfer listesine girdi ve ayrılmak istediğini yeşil-beyazlı yönetime iletti. Ligin yenileri Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor ile Ankaragücü ve Başakşehir, İspanyol futbolcunun menajeriyle temasa geçti. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Sainz konusunda menajeri kulüplerden teklifleri değerlendirmek için süre istedi.



TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Borja Sainz'in de Türkiye'de mutlu olduğu ve Spor Toto Süper Lig'de yer alan bir takımda futbol kariyerini devam ettirmek istediği öğrenildi. Genç kanat oyuncusu, sezon başında İspanyol ekibi Alaves'ten transfer olduğu Karadeniz temsilcisinde forma giydiği 34 karşılaşmada 10 gol, 4 asist katkısı sağladı. Bu sezon boy gösterdiği 34 karşılaşmada, görev aldığı sol kanatta etkili performansıyla öne çıkan Sainz, Giresunspor'da 14 gol atan Boşnak santrfor Riad Bajic'ten sonra takımının en skorer ikinci ismi olmayı başardı.