Haberler Giresunspor Giresunspor'da 3 yönetici görevden ayrıldı

Giresunspor'da 3 yönetici görevden ayrıldı

Giresunspor Kulübünde 3 yönetim kurulu üyesinin görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 17:16
Giresunspor'da 3 yönetici görevden ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde ve bu ligdeki başarısında büyük emekleri olan yönetim kurulu üyeleri Ferhat Karademir, İbrahim İnanç ve Gürkan Temür'ün görevlerinden müsaadelerini istedikleri belirtildi.

Yaptıkları çalışmalar ve kulübe emeklerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür edilen açıklamada, "Bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun önümüzdeki günlerde alacağı karar neticesinde görevinden ayrılan yöneticilerin yerine yeni atamalar gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Son dakika haberi: Portekiz - Uruguay maçı sonrası Muslera için çarpıcı sözler! "Nasıl oynatmazsın"
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya yolunda
Giresunspor'da moraller yerinde
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı 16:51
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 16:17
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür 16:11
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:10
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı 15:55
Daha Eski
Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi 15:55
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi 15:33
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! 15:31
Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" 15:21
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... 15:10
Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? 15:08