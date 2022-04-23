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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş Karagümrük yenilgisini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan ve 2-1 maplup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Hakan Keleş, "Bugün ceza sahasına çok girdik ama son vuruşu yapamadık. Adana Demirspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 18:59
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş Karagümrük yenilgisini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Bu maçı kazanıp matematiksel olarak garantilemek istiyorduk. İyi başladık, ilk yarı istediğimiz bir oyun vardı ve pozisyon da vermedik. İkinci yarı öne geçmemize rağmen oyuncularda bir rahatlık olduk. Konsantrasyon kaybıyla bir anda 2-1 geriye düştük. Bugün ceza sahasına çok girdik ama son vuruşu yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Adana Demirspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.

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