Haberler Giresunspor Kazanacağız

Kazanacağız

Beşiktaş’ın üçlü sistemine hazırlandıklarını vurgulayan Hakan Keleş, kazanıp galibiyeti taraftara armağan edeceklerini söyledi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Kazanacağız

Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde en yakın rakibi Altay'ın 10 puan önündeki Giresunspor, evinde Beşiktaş'ı yenip rahatlamak istiyor. Teknik direktör Hakan Keleş, "Beşiktaş zaten iyi bir takımdı. Önder hocayla birlikte de iyi oynuyorlardı ancak sonuca gidemiyorlardı. Şimdi yeni bir hoca getirdiler, sahada çok pozitif oyun oynamaya çalışıyorlar. Üçlü sistemle oynuyorlar. Biz de ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah güzel sonuç alıp taraftarlarımıza armağan edeceğiz" diye iddialı konuştu. Keleş, kiralıklar Flavio, Okan Kocuk, Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya'dan çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

DIARRA FESHETTİ

Giresun'un 24 yaşındaki stoperi Diarra, alacakları nedeniyle kontratını tek taraflı feshetti. Süper Lig'e çıkan kadroda da yer alan Senegalli savunmacı, bu sezon 29 karşılaşmaya çıktı.

DİĞER
Son dakika: Avrupa Ligi'nde Barcelona sürprizi! İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımlar...
Özge Ulusoy'un para uğruna dudaklarına yaptırdığı dolgu başına dert oldu
Metin Öztürk bombayı patlatıyor! İşte getireceği ilk isim
Ozan Kabak bombası! Süper Lig devi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rövanşı vermeyeceğiz
Geri sayım
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel, resimli Cuma mesajları 🌹
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... 07:33
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:48
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! 00:48
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:40
Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! 00:21
Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması 00:20
Daha Eski
F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis 00:20
Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." 00:20
Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! 00:20
Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" 00:20
Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! 00:20
Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! 00:19