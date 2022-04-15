Kazanacağız

Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde en yakın rakibi Altay'ın 10 puan önündeki Giresunspor, evinde Beşiktaş'ı yenip rahatlamak istiyor. Teknik direktör Hakan Keleş, "Beşiktaş zaten iyi bir takımdı. Önder hocayla birlikte de iyi oynuyorlardı ancak sonuca gidemiyorlardı. Şimdi yeni bir hoca getirdiler, sahada çok pozitif oyun oynamaya çalışıyorlar. Üçlü sistemle oynuyorlar. Biz de ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah güzel sonuç alıp taraftarlarımıza armağan edeceğiz" diye iddialı konuştu. Keleş, kiralıklar Flavio, Okan Kocuk, Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya'dan çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

DIARRA FESHETTİ

Giresun'un 24 yaşındaki stoperi Diarra, alacakları nedeniyle kontratını tek taraflı feshetti. Süper Lig'e çıkan kadroda da yer alan Senegalli savunmacı, bu sezon 29 karşılaşmaya çıktı.