Göztepe 0-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor ile Göztepe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 71. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan ev sahibi takımda Tijanic, mücadelenin 61. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Giresunspor, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Göztepe de rakibi gibi 5 puanda bulunuyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, 16 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise 17 Ekim Pazar günü aynı saatte deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

25 MAÇ ARADAN SONRA GELEN GALİBİYET

Süper Lig'e 1976-1977 sezonundan sonra dönen GZT Giresunspor'un Süper Lig'deki 25 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Ligde en son galibiyetini 19 Aralık 1976'da Trabzonspor karşısında 2-0'lık skorla alan GZT Giresunspor, o sezonun kalan 18 maçında 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu sezon tekrar döndüğü ligin ilk 7 hatasında 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Karadeniz temsilcisi, 8. haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek hem yeni dönemindeki ilk galibiyetini elde etti hem de bu kulvardaki 25 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım, yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor kaldı.