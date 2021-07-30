Giresunspor'a 2 takviye

Giresunspor, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna katmak üzere. Trabzonspor'da Riva kampının sona ermesiyle birlikte Teknik direktör Abdullah Avcı takımdan gidecek oyuncuları da belirledi. Deneyimli teknik adam kamp kadrosuna dahil etmediği Diabate'nin yanı sıra birçok takımın transfer gündeminde yer alan Flavio'nun kiralanmasına izin verdi. Daha önce Flavio'nun gidişine izin vermeyen Avcı, Dorukhan'ın transferi sonrası Brezilyalı oyuncunun gidişini onayladı.

GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI

Bir süredir Diabate ile ilgilenen Giresunspor da bunun üzerine temaslarını sıklaştırdı. Yarenler, iki futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma aşamasına geldi. İki oyuncunun da yakında resmi imzaları atması bekleniyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon bordo-mavili formayla 33 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. İlk 11'de düzenli şans bulamadı. Geçen sezon devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat Diabate de 18 karşılaşmada 3 gol, 3 asist yapmıştı.