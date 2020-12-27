Haberler Genel Milyoner'de geceye damga vuran soru! 1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? İşte cevabı...

'de geceye damga vuran soru! 1870'lerde tarafından yazılan Türk edebiyatının olan eser hangisidir? İşte cevabı...

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster her hafta yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru seyredenleri ekranlara kilitledi. 1870’lerde tarafından yazılan Türk edebiyatının olan eser hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sorunun cevabı haberimizde...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 10:06
Milyoner'de geceye damga vuran soru! 1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? İşte cevabı...

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster her hafta yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru seyredenleri ekranlara kilitledi. 1870'lerde tarafından yazılan Türk edebiyatının olan eser hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte cevabı...

1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir?

A- Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B-Felâtun Bey ile Râkım Efendi

C- Sergüzeşt

D- Araba Sevdası

CEVAP-A

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