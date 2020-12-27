Milyoner'de geceye damga vuran soru! 1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? İşte cevabı...

Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru seyredenleri ekranlara kilitledi. 1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte cevabı...

1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir?

A- Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B-Felâtun Bey ile Râkım Efendi

C- Sergüzeşt

D- Araba Sevdası

CEVAP-A