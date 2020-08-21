1 euro kaç lira? (TL) 21 Ağustos 1 Euro (Avro) fiyatı? İşte güncel döviz kuru detayları… - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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1 kaç lira? (TL) 1 Euro () fiyatı? İşte güncel kuru detayları…

1 euro kaç lira? (TL) 21 Ağustos 1 Euro (Avro) fiyatı? İşte güncel döviz kuru detayları…

Binlerce yatırımcı arama motorlarında 1 () hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “Euro (Avro)kaç TL oldu? Merkez bankası 1 Euro (Avro) kaç lira? Euro (Avro) ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba günü 1 fiyatları şu şekilde;

Euro alış: 8,5612

Euro satış: 8,5847

  1. 21.08.2020
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