Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Maskeyi çene altına takmanın cezası ne kadar?

Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? takmama cezası ne kadar?

Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında gündem ve salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan takmayan ve maskeyi çene altına takan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar?

AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temizlik, ve mesafe üçlüsüne sahip çıkın" ifadeleriyle uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, " "Bakıyorsunuz maskeyi taktığını söyleyen, maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Bunları dikkatle uygulamamız lazım. Hastanelerimiz, yeterli sayıda, hatta dünyaya göre çok daha fazla bir konumdayız. Böyle olduğuna göre bizler, burada maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz ki öbür tarafta, zaten hastanelerimiz en modern anlamda var. Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla, gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar." diye konuştu.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren yani bugünden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

  1. 13.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA