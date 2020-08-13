Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında gündem ve corona virüsü salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan maske takmayan ve maskeyi çene altına takan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar?
AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temizlik, maske ve mesafe üçlüsüne sahip çıkın" ifadeleriyle uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, " "Bakıyorsunuz maskeyi taktığını söyleyen, maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Bunları dikkatle uygulamamız lazım. Hastanelerimiz, yeterli sayıda, hatta dünyaya göre çok daha fazla bir konumdayız. Böyle olduğuna göre bizler, burada maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz ki öbür tarafta, zaten hastanelerimiz en modern anlamda var. Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla, gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar." diye konuştu.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren yani bugünden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.
- 13.08.2020
- Geleceğe Dönüş 2 (Back To The Future 2) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Kayıp Dünya: Jurassic Park filminin konusu ne? Kimler oynuyor?
- Mavi Boncuk filmi konusu ne? Kimler oynuyor?
- Transferin gözdesi Diego Perotti kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
- Sivasspor Rıza Çalımbay'la yola devam dedi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.