Bugün ve yarın (30-31 Mayıs) marketler açık mı? Market, bakkal ve manavlar saat kaça kadar açık? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bugün ve yarın marketler açık mı? İşte yanıtı...

Bugün ve yarın (30-31 Mayıs) ? Market, bakkal ve manavlar saat kaça kadar açık?

Bugün ve yarın (30-31 Mayıs) marketler açık mı? Market, bakkal ve manavlar saat kaça kadar açık?

Corona virüsü ile mücadele devam ederken, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta sonu da getirildi. 29 Mayıs gece 00.00 itibarıyla başlayan ve pazartesi gününe kadar sürecek olan iki günlük sokağa çıkma yasağında en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin açık olup olmayacağı... Vatandaşlar, "30-31 Mayıs'ta marketler, manavlar ve bakkalar açık olacak mı?" şeklindeki soruların yanıtlarını merak ediyor. tarafından yayımlanan genelgeye göre bugün (30 Mayıs) market, manav ve bakkallar belirli saatler arasında faaliyet gösterebilecekler. İşte tüm detaylar...

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını sonrası ülkemizde de virüsle mücadele kapsamında birtakım önlemler alınmıştı. Bir süredir devam eden hafta sonları , bu hafta sonu da 15 ilde geçerli olacak. Vatandaşlar ise bu süreçte market, bakkal ve manav gibi gıda satışı yapan yerlerin durumunu merak ediyor. İşte tarafından yayınlanan genelgeye göre tüm bu soruların cevapları...

30-31 MAYIS'TA HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI/YASAĞI VAR?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller; , , , , , , , , , , , , , ve olarak belirlendi.

30-31 MAYIS'TA MARKETLER, BAKKALLAR VE MANAVLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderdi. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Pazar günü ise marketler kapalı olacak.

  1. 30.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bugün ve yarın (30-31 Mayıs) marketler açık mı? Market, bakkal ve manavlar saat kaça kadar açık? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA