Bugün ve yarın (30-31 Mayıs) marketler açık mı? Market, bakkal ve manavlar saat kaça kadar açık?
Corona virüsü ile mücadele devam ederken, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 29 Mayıs gece 00.00 itibarıyla başlayan ve pazartesi gününe kadar sürecek olan iki günlük sokağa çıkma yasağında en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin açık olup olmayacağı... Vatandaşlar, "30-31 Mayıs'ta marketler, manavlar ve bakkalar açık olacak mı?" şeklindeki soruların yanıtlarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bugün (30 Mayıs) market, manav ve bakkallar belirli saatler arasında faaliyet gösterebilecekler. İşte tüm detaylar...
Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını sonrası ülkemizde de virüsle mücadele kapsamında birtakım önlemler alınmıştı. Bir süredir devam eden hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu da 15 ilde geçerli olacak. Vatandaşlar ise bu süreçte market, bakkal ve manav gibi gıda satışı yapan yerlerin durumunu merak ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tüm bu soruların cevapları...
30-31 MAYIS'TA HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI/YASAĞI VAR?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olarak belirlendi.
30-31 MAYIS'TA MARKETLER, BAKKALLAR VE MANAVLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı, 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderdi. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Pazar günü ise marketler kapalı olacak.
- 30.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bugün ve yarın (30-31 Mayıs) marketler açık mı? Market, bakkal ve manavlar saat kaça kadar açık? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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