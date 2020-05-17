ÖSYM YKS sınavı görevli ücretleri ne kadar? 2020 YKS sınavı gözetmen ücretleri...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında, birçok sınav ertelenmişti. Yeni sınav takviminin açıklanmasının ardından sınav esnasında görevli olacakların alacağı ücret merak konusu oldu. Peki, YKS sınavı gözetmen ücretleri ne kadar?
YKS gözetmen ve görevli ücretleri sınav tarihlerinin belirlenmesi ile araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS'de görev yapmak isteyen personeller konuya yakından ilgi gösterdi. ÖSYM GİS Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvurular yapılacak.
YKS SINAVI GÖREVLİ ÜCRETLERİ
Bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretlerinin brüt hali şu şekilde:
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL
VERGİ KESİNTİSİ
Yüzde 15 'lik vergi dilimi sonrası ödenecek ücretler şu şekilde:
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :147,64 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :246,08 TL
- 17.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ÖSYM YKS sınavı görevli ücretleri ne kadar? 2020 YKS sınavı gözetmen ücretleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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