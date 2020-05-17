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17 Mayıs 2020, Pazar
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sınav giriş belgesi açıklandı mı? YKS nedir?

YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı? YKS sınav tarihi nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında birçok sınav ertelendi. sınav takivimini açıkladıktan hemen sonra öğrenciler tarihler hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, sınav giriş belgesi açıklandı mı? YKS nedir?

Binlerce öğrencinin üniversite umutlarını gerçekleştirmek için gireceği 2020 sınavı net takvimi belli oldu. Bu gelişmenin ardından üniveriste sınavına girecek olan öğrenciler sınav tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler 'YKS ne zaman? Sınav giriş (yerleri) belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?' sorularına cevap arandı.

YKS NE ZAMAN?

YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleşecek. YKS ikinci oturum olan AYT sınavı ise Pazar günü saat 10.15'te ve YDT ise 28 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri için ise net bir tarih verilmezken genellikle sınav yerleri sınava 10 gün kala ÖSYM tarafından açıklanıyor.

  1. 17.05.2020
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