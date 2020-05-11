İbrahim Erkal'ın vefatının 3. yıl dönümü! İbrahim Erkal kimdir?

Arabesk, Türk halk müziği ve Fantezi müzik alanında birçok eser veren İbrahim Erkal, hayatını kaybedeli 3 yıl oldu. Ünlü sanatçı, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında tansiyonu düştüğü için dengesini kaybetmiş, yere düşerken de kafasını çarpıp beyin kanaması geçirmişti. Erkal, 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 yaşında aramızdan ayrıldı.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

Özellikle 1990'lı yıllarda popülerliğini artıran İbrahim Erkal, en büyük çıkışını Canısı isimli şarkısıyla yakaladı. Bu şarkı o dönem televizyonlarda en çok çalınan parça olma özelliğini taşıyor. Aynı albümde yer alan "Erzurum'a Gel" şarkısı da yine oldukça geniş kitlelere ulaştı. Erkal daha sonra Canısı adlı şarkısına film de çekti. Filmin ilgi görmesiyle senaryo dizi olarak da yayınlanmaya başladı. Böylece hem şarkıcı hem de oyuncu kişiliği ile tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. İbrahim Erkal, 1994 yılında taraftarı olduğu Galatasaray'a da özel bir albüm yapmıştı. (Ölümüne Cim Bom)

İbrahim Erkal 2003'te Filiz Akgün ile hayatını birleştirdi. Erkal'ın diskografisi şöyle:

İBRAHİM ERKAL'IN ALBÜMLERİ

Tutku (1994)

Sıra Bende/Aklımdasın (1995)

Gönlünüze Talibim (1996)

Sırılsıklam (1998)

De Get Yalan Dünya (2000)

Su Gibi (2001)

Aşkname (2002)

Gönül Limanı (2004)

Yüreğinden Öpüyorum/Gülüm (2006)

Aranağme (2008)

Burnumda Tütüyorsun (2011)

Nefes 1 (2015)

Ömrüm (2017)