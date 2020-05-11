İbrahim Erkal'ın vefatının 3. yıl dönümü! İbrahim Erkal kimdir?
Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, 3 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Usta sanatçı arkasında, "Sevme", "Canısı", "Çare Gelmez" gibi uzun süre hatırlanacak şarkılar bıraktı. 10 Ekim 1966 yılında Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Erkal'ın yaşamı, hayranları tarafından merak ediliyor... Peki, İbrahim Erkal kimdir? İşte İbrahim Erkal'ın şarkıları ve hayatı...
Arabesk, Türk halk müziği ve Fantezi müzik alanında birçok eser veren İbrahim Erkal, hayatını kaybedeli 3 yıl oldu. Ünlü sanatçı, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında tansiyonu düştüğü için dengesini kaybetmiş, yere düşerken de kafasını çarpıp beyin kanaması geçirmişti. Erkal, 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 yaşında aramızdan ayrıldı.
İBRAHİM ERKAL KİMDİR?
Özellikle 1990'lı yıllarda popülerliğini artıran İbrahim Erkal, en büyük çıkışını Canısı isimli şarkısıyla yakaladı. Bu şarkı o dönem televizyonlarda en çok çalınan parça olma özelliğini taşıyor. Aynı albümde yer alan "Erzurum'a Gel" şarkısı da yine oldukça geniş kitlelere ulaştı. Erkal daha sonra Canısı adlı şarkısına film de çekti. Filmin ilgi görmesiyle senaryo dizi olarak da yayınlanmaya başladı. Böylece hem şarkıcı hem de oyuncu kişiliği ile tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. İbrahim Erkal, 1994 yılında taraftarı olduğu Galatasaray'a da özel bir albüm yapmıştı. (Ölümüne Cim Bom)
İbrahim Erkal 2003'te Filiz Akgün ile hayatını birleştirdi. Erkal'ın diskografisi şöyle:
İBRAHİM ERKAL'IN ALBÜMLERİ
Tutku (1994)
Sıra Bende/Aklımdasın (1995)
Gönlünüze Talibim (1996)
Sırılsıklam (1998)
De Get Yalan Dünya (2000)
Su Gibi (2001)
Aşkname (2002)
Gönül Limanı (2004)
Yüreğinden Öpüyorum/Gülüm (2006)
Aranağme (2008)
Burnumda Tütüyorsun (2011)
Nefes 1 (2015)
Ömrüm (2017)
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 12:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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