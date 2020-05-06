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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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filminin konusu ne?

Bana Masal Anlatma filminin konusu ne?

Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi TV'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanan filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar severler tarafından araştırılıyor.

filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU

Hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI

Bana Masal Anlatma filminin başrollerinde , , Fatih Artman, , , Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak üstleniyor.

  1. 06.05.2020
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