Bana Masal Anlatma filminin konusu ne?
Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi TV'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanan Bana Masal Anlatma filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar sinema severler tarafından araştırılıyor.
Bana Masal Anlatma filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU
Hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI
Bana Masal Anlatma filminin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hande Doğandemir, Fatih Artman, Çağlar Ertuğrul, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak üstleniyor.
- 06.05.2020
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