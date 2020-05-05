Elon Musk oğluna 'X Æ A-12 MUSK' adını verdi! Sosyal medya karıştı! Elon Musk kimdir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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oğluna 'X Æ A-12 MUSK' adını verdi! karıştı! Elon Musk kimdir?

Elon Musk oğluna 'X Æ A-12 MUSK' adını verdi! Sosyal medya karıştı! Elon Musk kimdir?

son günlerde gündemden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Elon Musk oğluna 'X Æ A-12 MUSK' adını verdi karıştı. Peki, Elon Musk oğluna 'X Æ A-12 MUSK' adını neden verdi? Elon Musk kimdir?

Baba olan 'ın bebeğinin adı sosyal medyanın gündemine oturdu. Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiğini söyledi. Elon Musk'ın cevabının ardından birçok kullanıcısı 'X Æ A-12' etiketiyle paylaşımda bulundu.

ELON MUSK OĞLUNA NEDEN 'X Æ A-12 MUSK' İSMİNİ VERDİ?

Space X'in 'su Elon Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Elon Musk, bebeklerinin ismini açıklayıncadünyanın gündemi değişti. Oğlunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Elon Musk, bebeklerine 'X Æ A-12' ismini verecekleri söyledi.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti) mühendis ve girişimcidir. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. SpaceX'in kurucusu ve Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.

  1. 05.05.2020
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