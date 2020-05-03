Türkiye corona virüsü risk haritası: İl il risk bölgeleri ve corona virüsü yoğunluğu nedir?
Corona virüsü salgını ortaya çıktığı ilk günden bu yana etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de corona virüsü ile mücadele eden ve diğer ülkelere göre daha iyi bir şüreç yürüten bir konumda. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile il il corona virüsü risk bölgelerini görmek mümkün.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde risk grubu taşıyan bölgelere hakim olmak mümkün. Peki, hangi şehirler risk taşıyor?
İL İL CORONA VİRÜSÜ RİSK HARİTASI
İSTANBUL İÇİN RİSK HARİTASI
ANKARA İÇİN RİSK HARİTASI
İZMİR İÇİN RİSK HARİTASI
KOCAELİ VE SAKARYA RİSK HARİTASI
ZONGULDAK İÇİN RİSK HARİTASI
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı rakamlara göre, 2 Mayıs Cumartesi günü 36 bin 318 test yapıldı. Bu testlerde 1983 vakaya rastlandı. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.451 kişi sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366 oldu. Toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı 58 bin 259 oldu.
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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