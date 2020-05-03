Poşette corona virüsü (koronavirüs) tehlikesi! "Hemen atın ve imha edin"

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs), yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar da vatandaşları salgından korunmaları için çeşitli konularda uyarıyor. Bunların başında sosyal mesafe ve izolasyon geliyor. Türkiye'de alınan tedbirler çerçevesinde virüsün yayılım hızında yavaşlama, vaka sayısında düşüş ve iyileşen hasta sayısında artış var. Öte yandan en çok merak edilen ve sık sık sorulan biri de alışverişlerde kullanılan poşetlerin virüsü taşıyıp taşımadığı... Bu konuda dikkat çeken bir ikaz geldi. Peki, naylon poşetler corona virüsü taşır mı? Virüs poşetlerin üzerinde kaç gün kalır? İşte tüm bu soruların yanıtları...