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Poşette corona virüsü (koronavirüs) tehlikesi! "Hemen atın ve imha edin"
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs), yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar da vatandaşları salgından korunmaları için çeşitli konularda uyarıyor. Bunların başında sosyal mesafe ve izolasyon geliyor. Türkiye'de alınan tedbirler çerçevesinde virüsün yayılım hızında yavaşlama, vaka sayısında düşüş ve iyileşen hasta sayısında artış var. Öte yandan en çok merak edilen ve sık sık sorulan biri de alışverişlerde kullanılan poşetlerin virüsü taşıyıp taşımadığı... Bu konuda dikkat çeken bir ikaz geldi. Peki, naylon poşetler corona virüsü taşır mı? Virüs poşetlerin üzerinde kaç gün kalır? İşte tüm bu soruların yanıtları...
3 Mayıs 2020 Pazar 08:22
Güncelleme: 03.05.2020 08:22
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyadaki neredeyse tüm kıtalara yayılan corona virüsü (koronavirüs) salgını, yayılma hızında yavaşlama gösterse de uzmanlar ikinci bir dalganın gelebileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
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Salgın sonrası sınırlarına kapanan ülkelerde, virüs kaynaklı can kayıpları alınan tedbirler ve bunlara uymakla doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de yürütülen başarılı mücadelenin ardından son günlerde pozitif çıkan vaka sayısında düşüş ve iyileşen hasta sayısında artış gözlendi.
Türkiye'de son verilere göre toplam vaka sayısı 124 bin olurken, iyileşen hasta sayısında sevindirici bir artış gözlendi ve rakam 58 bine yükseldi. Vefat eden vatandaşların sayısı ise 3 bin 336 oldu.
Tüm dünyada Covid-19'a yakalanan hasta sayısı 3.5 milyona yaklaşırken, bunlardan 1 milyonu aşkın kişi iyileşti, 244 bini ise hayatını kaybetti.
Uzmanlar, vatandaşları sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına sıkı bir şekilde uymaya davet ederken, salgından korunmak için yapılması gerekenleri de bir bir anlatıyorlar.