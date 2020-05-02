Remdesivir nedir? Remdesivir içeren ilaçlar nelerdir? Remdesivir fiyatı corona virüs...

Corona virüsü için çalışmalarını sürdüren bilim insanları birçok deney ve çalışmalara imza atarken insanlar gelecek olumlu haberleri umutla bekliyor. Birçok ülke corona virüsü için aşı ve ilaç deneylerini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü tedavisi için üretilen Remdesivir adlı ilaca onay verdiğini açıkladı. Peki, bu açıklama sonrası çok merak edilen Remdesivir ilacı nedir? Remdesivir içeren ilaçlar nelerdir? Remdesivir fiyatı ne kadar? Remdesivir corona virüsü tedavisinde etkili mi? İşte merak edilenler...

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

REMDESİVİR CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ Mİ?

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Daha önce Çin'de aynı ilaç üzerinde yapılan bir araştırmada, söz konusu ilacın "önemli bir klinik yarar sağlamadığı" sonucuna varılmıştı.

Ancak Fauci'ye göre ABD'de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü. Remdesivir'in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın koronavirüsü engellediğini söyledi.

Fauci "Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor" dedi ve bunun "bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını" söyledi. Fauci'nin başkanlığını yaptığı enstitünün sonuçların bir özetini yakında yayımlaması bekleniyor.

İlacın etkinliğini bu aşamada ölçmek mümkün değil, ancak ABD'deki araştırma bir ilacın Covid-19'a karşı sonuç verebildiğini gösteren ilk çalışma oldu. Fauci, yeterince denek bulunamadığı için erken son verilen Çin'deki araştırmanın ise "yeterli bir çalışma olmadığını" söyledi. ABD'deki çalışma, Remdevisir üzerine yapılan en geniş katılımlı araştırmaydı.

ABD'Lİ HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

New England Journal of Medicine'de makaleye göre ise Wuhan seyahati sonrası hastalanan 35 yaşındaki bir erkek deneme süreceindeki tedaviye olumlu yanıt verdi.

Haberde Remdesivir asdlı ilacı alan adamın ilaçtan bir gün sonra iyileşme belirtileri gösterdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca deneme sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadığı da belirtildi.

Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, "Tedaviden önce yüksek ateşi vardı ve giderek hastalanıyordu. Tedaviden sonra ise ateşi azaldı ve artık oksijene ihtiyacı kalmadı. Akciğerleri temizlendi ve genel olarak kendini daha iyi hissetti" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dr. Diaz, ilacın koronavirüs için etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için ilacın büyük klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ETKEN MADDELERİ NELERDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir.

REMDESİVİR FİYATI NE KADAR?

Remdesivir ilcanın fiyatı hakkında henüz açıklama bulunmuyor.