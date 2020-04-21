Corona virüsü salgını hakkında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Hayat ne zaman normale dönecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa öıkma yasakları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, corona virüsü salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz." dedi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN BÜYÜK KRİZ

Başkan Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

"YENİ DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMAK ÖNEMLİ"

Başkan Recep Tayip Erdoğan, "Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor. Bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir." ifadelerine yer verdi.