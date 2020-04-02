Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını her geçen gün dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Bilim insanların araştırmaları doğrultusunda ortaya çıkan yeni bulgular, gönüllü karantinalığın ve sosyal izolasyonun ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. ABD'de uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmaya göre yeni tip corona virüsü taşıyıcılarının yüzde 86'sının salgına yakalandığını farkında olmaksızın toplum içerisinde dolaştığı ve salgını körüklediği gözlemlendi.

Bilim insanları, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını takip etti ve korkunç bir detay ortaya çıktı. Semptomları göstermeyen fakat corona virüsü salgınına yakalanan vakalar yani "süper taşıyıcılar" hastalığı yüzbinlerce kişiye bulaştırdığı ortaya çıktı. Bu konuda da dikkat edilmesi gereken hususların başında "gönüllü karantina" ve "sosyal izolasyon" geliyor. İşte bilim insanlarının o araştırması, corona virüsü belirtileri ve salgınla ilgili tüm bilgiler...

7 VAKADAN 6'SI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÖSTERMİYOR!

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan salgını takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu tespit ederken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalanmış olabileceğini kabul etmeksizin toplum içerisinde önlem almadan dolaştığını bildirdi. Öne çıkan semptomu yüksek ateş olsa da salgın insan vücudunda; öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomlar da gösterdiği biliniyor…

İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri ve son dakika haberinin detayları...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.