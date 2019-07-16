Asla unutmayız
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz’un unutulmayacağını vurguladı Özdemir “Mermi, tank ve bombalara karşı göğsümüzü siper ettik” dedi.
- 16.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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