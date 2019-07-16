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16 Temmuz 2019, Salı
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Asla unutmayız

Asla unutmayız

Başkanı , ’un unutulmayacağını vurguladı Özdemir “Mermi, tank ve bombalara karşı göğsümüzü siper ettik” dedi.

Hain terör örgütü 'nün 'da giriştiği darbe girişiminin 3. yılında Başkanı de bir paylaşım yaptı. Özdemir "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçileri tarihi bir tokat yedi" dedi. Özdemir "15 Temmuz asla unutulmaz. Görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesinde tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir" diye konuştu. ÖZDEMİR şöyle konuştu: "15 Temmuz, mermi, tank ve bombalara karşı diz çökmeyen, direnen bir milletin destanıdır. 15 Temmuz, yıkılmaz bir kale olan Türk milletinin özgürlük sembolüdür. Cumhuriyetimizle yaşıt olan federasyonumuz, bayrağına sahip çıkacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve 'ün 3. yılında şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum, gazilerimize uzun ömürler diliyorum"

  1. 16.7.2019
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