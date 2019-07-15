Anne babasız olur ama vatansız olmaz

15 Temmuz darbe girişiminde vatan savunması için sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin hain darbecilerin Esenler'de vatandaşın üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. 3 çocuk annesi şehidin eşi Ramazan Tekin, "Annesiz babasız, eşsiz yaşayabiliriz ama vatansız yaşayamayız. Yeter ki vatanımız gitmesin. Vatanımızı bayrağımızı ayakta tuttuk. Onun bana emaneti çocuklarıma hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Onun yokluğunu hissetmesinler diye her akşam yemeğini beraber yemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Şehidin en küçük kızı Sümeyye ise söyleyecek bir şey bulamıyorum "Sadece annemi çok özlüyorum" dedi.

VATAN İÇİN VARIZ

Fetö'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri de Esenler olmuştu. O gece sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda mücadele eden Türkan Türkmen Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin üç çocuğu o gece yetim kaldı. 3 çocuğu ile kalan şehidin eşi Ramazan Tekin, "Hainler o gece bizim paralarımızla alınan tankları bizim üzerimize sürdüler. İnsanları ezdiler. Eşimi ezdiler. Biz o gece gönül rızasıyla çıktık. Vatanımızı bayrağımızı ayakta tuttuk. Ezanlarımızı susturmadık. Bugün için de vatan için varız, yarın için de vatan için varız. Bu topraklarda doğduk bu topraklar da öleceğiz. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Annesiz babasız yaşanır ama vatansız asla yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

BOŞLUĞU ASLA DOLDURULAMAZ

O gecenin unutulmaması gerektiğini söyleyen Tekin, " 3 yıl geçti üzerinden. 3 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Eşim okumayı çok severdi. 3 evladımı da okutacağım. Gücüm yettiği kadar onların yanında olmaya onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Anne boşluğu asla doldurulmaz. Ama onu hissettirmemek için elimden geleni yapıyorum. İşten geldiğimde her akşam sofraya beraber oturup, onlarla kucaklaşıp yemeğimizi yiyoruz. Biliyorum onu çok özlüyorlar." Dedi.

ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM

15 Temmuz unutulmasın, yıpratılmasın ben o gece yaşadıklarımı hiç unutmuyorum diyen Tekin; "Elimizde bayraklarla yürüyorduk. Bizim tankımız insanları ezdi. Böyle bir gece bir daha yaşanmasın" şeklinde konuştu. Şehidin en küçük kızı Sümeyye ise; " Sadece onu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİMİN ŞEHİT OLDUĞUNU GURURLA SÖYLÜYORUZ

15 Temmuz Gecesi İstanbul'da şehit olan 43 yaşındaki Şenol Sağman'ın hikâyesini eşi Çilem Sağman ilk defa SABAH'a anlattı. 16 yaşındaki oğlu Mert ile 3 yıldır yaşadığı süreci anlatan Sağman "251 şehidin içinde eşimin olması bizi mutlu ediyor. Ben de oğlum da eşimin şehit olduğunu gururla söylüyoruz. Tabi ki geçmiyor bu acı, ne kadar zaman geçerse geçsin hiç aklımızdan çıkmıyor" dedi.

HİÇ AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR

Beşiktaş'ta yaşayan ve o gün yaşadıklarını anlatan Çilem Sağman "Eşim ve benim küçük bir yemek dükkânımız vardı. Ben yemekleri yapardım, o da motorla servis yapardı. Beraber çalışıyorduk. O gün çok kalabalık olmayınca ben 9 gibi dükkândan çıktım biz oğlumla Beşiktaş'a gittik. Şenol dükkandaydı. Sonra biz eve döndük. Şenol'u bizim evin karşısındaki çiçekçide gördüm. Ortalığın karıştığını duyunca konuştuk ben gidiyorum dedi. Olayların böyle olacağını hiç tahmin etmezdik ama sanki içime doğmuş gibi 'Gitme, ya bir şey olursa' dedim. 'Bir şey olmaz' dedi ve gitti, ondan sonra sadece Zincirlikuyu'da defnedilmeden önce gördüm. Göğsünden G-3 mermisiyle Şehitler Köprüsü'nde vuruldu. Ameliyattan sonra yoğun bakımda şehit oldu. Yanında arkadaşlarıyla gitmişti Köprü'ye. Askerle konuşurken vurmuşlar. Askere 'bu yaptığınız çok yanlış, bu vatan hepimizn' dedikten sonra vurulmuş. Vatan sevdalısı biriydi. O gece son kez tek bir sözünü duyamamak son bir kez görememek içimde büyük bir acı" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz sonrası yaşadıklarını anlatan Sağman "Tabi ki geçmiyor bu acı, ne kadar zaman geçerse geçsin hiç aklımızdan çıkmıyor. Her zaman onu anıyorsunuz ve acısı hep taze kalıyor. 251 şehidin içinde eşimin olması bizi mutlu ediyor. Ben de oğlum da eşimin şehit olduğunu gururla söylüyoruz. Oğlum da alıştı sayılır ama ne olursa olsun babasının boşluğunu dolduramıyorum" dedi.

MAHKEME KARARLARI SEVİNDİRDİ

İnsanların kendisine verdikleri tepkiye de değinen Şehit eşi Sağman "Şehit eşi olduğumu duyunca insanlar genelde iyi tepki veriyor ama bazıları da çok farklı şeyler söylüyor. 'Gitmeseydi, sanki şehit mi oldu onlar' diyorlar bu sözler insanın zoruna gidiyor. Bizim için kimin ne dediği çok problem değil ama tabii insan üzülüyor. Mahkeme kararlarını duyunca içimiz rahatladı. En azından cezalarını buldular diye sevindik" diye konuştu.