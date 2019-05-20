Çukur sezon finali ne zaman? Çukur 66. bölümde Aliço öldü mü?
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur, bu akşam 66.yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur sezon finaline son 2 bölüm kaldı ve heyecan daha da arttı. Çukur’da bu akşam Aliço’nun ölüp ölmeyeceği en önemli sorulardan biri oldu. Çukur yeni bölümde Yamaç her yerde Aliço’yu ararken Vartolu’nun verdiği haber şok etkisi yarattı.
Çukur 66. bölümü ile bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Çukur dizisinde Azer ile Yamaç arasındaki düşmanlık en üst seviyeye çıkıyor ve ikili büyük kavga ediyor. Yaşanan bu kapışma izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve yaşanacakların özeti…
ÇUKUR 66. BÖLÜM FRAGMANI
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR?
Yamaç'ın her yerde Aliço'yu aradığı tanıtımda Azer, "Karınla, yeğenin ölmüş. Söylesene Yamaç kaç para onların acısını kapatır!" sözleriyle Yamaç'ın bam teline basıyor. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler gerilimi yükseltirken, kalabalık bir grubun kovaladığı Celasun ve Meke heyecanı arttırıyor. Azer, "Kardeşin Salih'i senden alacağım!" sözleriyle yeni bir fırtınanın fitilini ateşlerken, sezon finaline iki bölüm kalan Çukur'da olacaklar merakla bekleniyor.
Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek.
İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Çukur sezon finali ne zaman? Çukur 66. bölümde Aliço öldü mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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