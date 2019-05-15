Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölümde Ertuğrul Bey, Arıkbuka’yı öldürecek mi?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in tuzağa düşürülen Gündoğdu ve Bamsı'yı kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu. Diğer yandan Diriliş Ertuğrul'da Sırma'nın abisinin intikamını nasıl almaya çalışacağı merakla bekleniyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Ertuğrul Bey, Hülagü Han'ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Gündoğdu ve Bamsı Ertuğrul Bey'i kurtarmak için yola çıkmış fakat yetişememişti.



Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu'nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey'in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey'i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı'yı kendine doğru çekmişti.



Bamsı ve Gündoğdu Arıkbuka'nın tuzağına düştüklerinde Albastı ise Ertuğrul Bey'i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş ve Albastı'nın adamlarını etkisiz hale getirmişti. Artık Albastı ve Ertuğrul Bey tek başına kalmış çetin bir savaş sonucu Ertuğrul Albastı'yı öldürmüştü.





Arıkbuka'nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı'yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka'nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı'yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.

Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka'nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka'yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat'ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?