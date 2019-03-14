Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı…
14 Mart 2019, Perşembe
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bugün ne kadar? 14 Mart Kapalıçarşı

Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı…

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son durum nedir? Yatırım araçlarından en değerlisi olan altın fiyatlarında dalgalanma söz konusu. Altının gramı düşüş gösterirken çeyrek altın ise yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı’da altın kaç liradan satılıyor?

Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Gram ve altının ONS fiyatı düşerken diğerleri yükseliyor. Dalgalanmanın söz konusu olduğu altın fiyatlarındaki güncel rakamları haberimizde derledik.

ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI (14 MART 2019)

Gram altın: 229,81 - 229,97

Çeyrek altın: 367,70 - 375,99

Yarım altın: 733,11 - 751,99

Tam altın: 1.516,77 - 1.554,57



Cumhuriyet altını: 1.525,00 - 1.548,00

Altın ONS ($): 1.307,74 - 1.307,94

14 ayar bilezik gram fiyatı: 1.307,74 - 1.307,94

18 ayar bilezik gram fiyatı: 167,76 - 167,88

22 ayar bilezik gram fiyatı: 209,59 - 209,73

  1. 14.03.2019
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