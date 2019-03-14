Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı…
Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son durum nedir? Yatırım araçlarından en değerlisi olan altın fiyatlarında dalgalanma söz konusu. Altının gramı düşüş gösterirken çeyrek altın ise yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı’da altın kaç liradan satılıyor?
Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Gram ve altının ONS fiyatı düşerken diğerleri yükseliyor. Dalgalanmanın söz konusu olduğu altın fiyatlarındaki güncel rakamları haberimizde derledik.
ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI (14 MART 2019)
Gram altın: 229,81 - 229,97
Çeyrek altın: 367,70 - 375,99
Yarım altın: 733,11 - 751,99
Tam altın: 1.516,77 - 1.554,57
Cumhuriyet altını: 1.525,00 - 1.548,00
Altın ONS ($): 1.307,74 - 1.307,94
14 ayar bilezik gram fiyatı: 1.307,74 - 1.307,94
18 ayar bilezik gram fiyatı: 167,76 - 167,88
22 ayar bilezik gram fiyatı: 209,59 - 209,73
- 14.03.2019
-
Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
-
Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
Toplam 1
Yorum
Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
-
Arda’ya milli davet geldi
Toplam 1
Yorum
yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.