Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı Vedat'ın hayalini gerçekleştirdi – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Şırnaklı Vedat'ın hayalini gerçekleştirdi

    Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı Vedat'ın hayalini gerçekleştirdi

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ’ın İdil ilçesinde yaşayan taraftarı bedensel engelli ’in hayalini gerçekleştirdi.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından karşılaşmasını tribünden izleme hayalini dile getiren Vedat ile iletişime geçen , Şırnaklı genci Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Finali için 'ya davet etti. Bakan 'nun girişimleri neticesinde Konya'ya gelen , bu özel organizasyon vesilesiyle taraftarı olduğu Galatasaray'ı tribünden izleme hayalini gerçekleştirdi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, karşılaşmanın devre arasında Vedat Evsen ile samimi bir sohbet gerçekleştirirken, Şırnaklı gencin yüreğindeki spor aşkını hiçbir zaman kaybetmemesini söyledi. Vedat Evsen ise hayatı boyunca unutamayacağı bir gün yaşadığını dile getirerek, 'Şu anda büyük bir mutluluk yaşıyorum. Böylesine değerli bir akşamı bana hediye eden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Vedat Evsen, buluşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

    1. 6.8.2018 20:58
    2. Güncelleme: 6.8.2018 21:09
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