Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı Vedat'ın hayalini gerçekleştirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı bedensel engelli Vedat Evsen’in hayalini gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray karşılaşmasını tribünden izleme hayalini dile getiren Vedat ile iletişime geçen Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı genci Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa Finali için Konya'ya davet etti. Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun girişimleri neticesinde Konya'ya gelen Vedat Evsen, bu özel organizasyon vesilesiyle taraftarı olduğu Galatasaray'ı tribünden izleme hayalini gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, karşılaşmanın devre arasında Vedat Evsen ile samimi bir sohbet gerçekleştirirken, Şırnaklı gencin yüreğindeki spor aşkını hiçbir zaman kaybetmemesini söyledi. Vedat Evsen ise hayatı boyunca unutamayacağı bir gün yaşadığını dile getirerek, 'Şu anda büyük bir mutluluk yaşıyorum. Böylesine değerli bir akşamı bana hediye eden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Vedat Evsen, buluşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
- 6.8.2018 20:58
- Güncelleme: 6.8.2018 21:09
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Bakan Kasapoğlu, Şırnaklı Vedat'ın hayalini gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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