Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.
Eski milli futbolcu, yeni milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.
24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti'den milletvekili olan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın bir süredir tedavi gören babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. İstanbul'da hayata gözlerini yuman Mustafa Özalan, yarın İzmir Karşıyaka'daki Soğukkuyu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
- 26.6.2018 12:29
- Güncelleme: 26.6.2018 13:15
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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