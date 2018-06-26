Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın babası hayatını kaybetti.

    Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.

    Eski milli futbolcu, yeni milletvekili seçilen 'ın babası hayatını kaybetti.

    24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti'den milletvekili olan eski milli futbolcu 'ın bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti. İstanbul'da hayata gözlerini yuman Mustafa Özalan, yarın İzmir Karşıyaka'daki Soğukkuyu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

    1. 26.6.2018 12:29
    2. Güncelleme: 26.6.2018 13:15
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