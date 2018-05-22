Şampiyonlara yeni görev – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Şampiyonlara yeni görev

    Şampiyonlara yeni görev
    'nin 27. Dönem Milletviki Genel Seçimi için 'na () verdiği listede spor camiasından isimler de yer aldı. Teknik Direktörü Alpay Özalan, geçtiğimiz günlerde jübile yapan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve eski milli güreşçi Selçuk Çebi, aday listeye alındı. Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan, Çebi Trabzon 6. sıradan, Özalan da 2. bölge 2. sıradan aday oldu.
    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlara yeni görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN