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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23. 'na katılacak kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23. <a href="/index/kis-olimpiyat-oyunlari?id=3160faaf-1213-48f5-bb89-71397832686d" class="" rel="tag">Kış Olimpiyat Oyunları</a>'na katılacak <a href="/index/milli-sporculari?id=77bb6a43-8973-4a65-af4d-cf1b4c452016" class="" rel="tag">Milli Sporcuları</a> kabul etti

    Cumhurbaşkanı , 09-25 Şubat 2018 tarihleri arasında 'nin PyeongChang kentinde gerçekleştirilecek 23. 'na katılacak millî sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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