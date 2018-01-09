Bak: “Sokakları toplumu tehdit eden kanserli hücrelere bırakmayacağız”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekerek, “Sokakları toplumu tehdit eden kanserli hücrelere bırakmayacağız” dedi. Bakan Bak, sporun gücünü kullanarak terörü de yeneceklerini dile getirdi.
"BAKANLIK OLARAK SOKAKLARDA OLACAĞIZ"
Bakan Osman Aşkın Bak, uyuşturucu ile mücadelede önleyici bir rol almak istediklerini ifade ederek, "Uyuşturucuya bir çocuk bulaştıktan sonrası Sağlık Bakanlığı'nın işi. Bizim çocukları yalnız bırakmamamız lazım. Bunun için de spor kulüplerine, okullarda sporlara ve ağabeylere ihtiyacımız var. Bir çocuğu korumak 1 liraysa uyuşturucuya bulaştıktan sonra kurtarmak 7 lira ve başarılı olma oranı da düşük. Bizim bunları önlemek için sporun gücünü kullanmamız lazım. Spor yazarlarından bu konuyu işlemelerini arzu ediyoruz. Bakanlık olarak biz sokaklarda olacağız. Sokakları toplumu tehdit eden kanserli hücrelere bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
"HEM TERÖRÜN HEM MADDE BAĞIMLILIĞININ İLACI SPOR"
Uyuşturucu ile mücadele konusunda devletin yapacaklarının yeterli olmadığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Burada topyekün bir mücadeleye ihtiyaç var. Burada sporun birleştirici gücünü kullanmamız lazım. Hem terörün hem de madde bağımlılığının ilacı spor. Biz güneydoğuda spora yatırımlar yapıyoruz. Sporun gücünü kullanarak terörü de yeneceğiz. Terör çocukları kullanmak için uyuşturucuya alıştırıyor. Biz bunları önlemeliyiz. Hep birlikte bu mücadelede yer almamız lazım. Bunu medya sayesinde yapacağız. Sizlerden bu konularda destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"UYUŞTURUCU SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"
Spor ile uğraşan çocukların kendisini tanıdığını ve değer verdiğini dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, "O vücudun başka maddelere esir olmasına izin vermiyor. Hedefleri olan bir çocuk oluyor. Hedefleri olan birini siz uyuşturucuya alıştıramazsınız. O yüzden bu gücü kullanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız her zaman ifade ediyor; 'silahlı terör neyse uyuşturucu da o'dur. Günümüzde toplum içinde çatışma çıkarmak için uyuşturucu silah olarak kullanıyor. Toplumun değerlerini bozmak için bunu kullanıyorlar. Önlemek için en büyük güç spor. Sonra sevgi" değerlendirmesini yaptı.
"SPOR TESİSLERİNİN İÇİNİ DOLDURMAMIZ GEREKİYOR"
Bakanlık olarak amatör spor kulüplerine desteğe devam edeceklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sokaklara basketbol sahası yapmaya devam edeceğiz. Her yere tesis yapmaya devam edeceğiz. Dünyada en fazla spor tesislerine yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bunların içini doldurmamız gerekiyor. Uyuşturucu ile mücadelede hep birlikte çalışalım" diyerek sözlerini tamamladı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:28
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Balotelli kapışması
Toplam 9
Yorum
Enda Balotelli sorunlu bi adam ama BJK de kendini bulur futbolda çıkış yakalar diye tahmin ediyorum.
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İkinci yarı başarılı olacağız
Toplam 1
Yorum
M.KARAMAN VİRA BİSMİLLAH YOLUNUZ AÇIK OLSUN
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 2
Yorum
bjk advers Sen kendine üzül Persie oynamadan sen ise oynadığın halde takım için hiç bir şey yapmayanlar dansın takıma olan katkın sıfır bunu düşün !
Bak: “Sokakları toplumu tehdit eden kanserli hücrelere bırakmayacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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