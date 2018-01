Bak: “Sokakları toplumu tehdit eden kanserli hücrelere bırakmayacağız”

54. TSYD Antalya Buluşması, Belek'teki bir otelde bu sabah başladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) gelenekselleşen toplantısında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bir konuşma gerçekleştirdi. İlk oturumunda madde bağımlılığı konusunun işlendiği toplantıda Bakan Bak, uyuşturucu ile mücadele konusuna dikkat çekti. Spor ailesinin içinden geldiğini belirterek sözlerine başlayan Bakan Bak, "Pek çok dostumuzu gördük. Bugün özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak önemli bir husus üzerinde görüşlerimizi paylaşmak için bir araya geldik. Bağımlılıkla mücadele. Toplumumuzun büyük bir sorunu. Bakanlık olarak mücadele etmeyi planlıyoruz. Gençlerimizin her türlü bağımlılıktan uzak durması için spor çok önemli. Biz Kasımpaşa'da büyüdük. Mahallenin ağabeyleri bizi alarak spora götürürdü. Biz sporun içine girdik. Paylaşmayı, centilmenliği, topluma faydalı olmayı bir spor kulübünden öğrendik. Amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapan ağabeylerimiz birer kahraman" diye konuştu.Bakan Osman Aşkın Bak, uyuşturucu ile mücadelede önleyici bir rol almak istediklerini ifade ederek, "Uyuşturucuya bir çocuk bulaştıktan sonrası Sağlık Bakanlığı'nın işi. Bizim çocukları yalnız bırakmamamız lazım. Bunun için de spor kulüplerine, okullarda sporlara ve ağabeylere ihtiyacımız var. Bir çocuğu korumak 1 liraysa uyuşturucuya bulaştıktan sonra kurtarmak 7 lira ve başarılı olma oranı da düşük. Bizim bunları önlemek için sporun gücünü kullanmamız lazım. Spor yazarlarından bu konuyu işlemelerini arzu ediyoruz. Bakanlık olarak biz sokaklarda olacağız. Sokakları toplumu tehdit eden kanserli hücrelere bırakmayacağız" şeklinde konuştu.Uyuşturucu ile mücadele konusunda devletin yapacaklarının yeterli olmadığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Burada topyekün bir mücadeleye ihtiyaç var. Burada sporun birleştirici gücünü kullanmamız lazım. Hem terörün hem de madde bağımlılığının ilacı spor. Biz güneydoğuda spora yatırımlar yapıyoruz. Sporun gücünü kullanarak terörü de yeneceğiz. Terör çocukları kullanmak için uyuşturucuya alıştırıyor. Biz bunları önlemeliyiz. Hep birlikte bu mücadelede yer almamız lazım. Bunu medya sayesinde yapacağız. Sizlerden bu konularda destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Spor ile uğraşan çocukların kendisini tanıdığını ve değer verdiğini dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, "O vücudun başka maddelere esir olmasına izin vermiyor. Hedefleri olan bir çocuk oluyor. Hedefleri olan birini siz uyuşturucuya alıştıramazsınız. O yüzden bu gücü kullanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız her zaman ifade ediyor; 'silahlı terör neyse uyuşturucu da o'dur. Günümüzde toplum içinde çatışma çıkarmak için uyuşturucu silah olarak kullanıyor. Toplumun değerlerini bozmak için bunu kullanıyorlar. Önlemek için en büyük güç spor. Sonra sevgi" değerlendirmesini yaptı.Bakanlık olarak amatör spor kulüplerine desteğe devam edeceklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sokaklara basketbol sahası yapmaya devam edeceğiz. Her yere tesis yapmaya devam edeceğiz. Dünyada en fazla spor tesislerine yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bunların içini doldurmamız gerekiyor. Uyuşturucu ile mücadelede hep birlikte çalışalım" diyerek sözlerini tamamladı.