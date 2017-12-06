Yılın medya markası: Turkuvaz Medya

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde Turkuvaz Medya, yılın medya markası seçildi. 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yapılan halk oylamasında 1 milyon 936 bin 896 oy kullanıldı. Sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim ve marka Bomonti Hilton Conference Center'de gerçekleşen törende ödüllerini aldı. Yılın Spor Markası Ödülü'nü Beşiktaş Kulübü alırken yazarımız Sinan Vardar, teknik direktör Yılmaz Vural ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da "Yaşam boyu başarı" ödülleri verildi.