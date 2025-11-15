CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençler'in radarında

Gençler'in radarında

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Emre Mor’u gözüne kestirdi. Tecrübeli hoca, Karagümrük’te de çalıştığı 28 yaşındaki yıldızla Başkent’te yeniden buluşmak istiyor.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençler'in radarında

Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Mor'a, Gençlerbirliği talip oldu. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki yıldız, yaz başında sarı- lacivertlilere dönmesine rağmen 5 aydır resmi maçlarda süre alamadı. Kadro dışı bırakılan Mor, Dereağzı Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarla form tutmaya devam ederken, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındı. Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mor, sarı-lacivertli formayla 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

VOLKAN DEMİREL ÇOK İSTİYOR

G.Birliği Teknik Direktörü Demirel, daha önce Fatih Karagümrük'te çalıştırdığı Emre Mor'la yeniden bir araya gelme hayali kuruyor. Demirel'in radarında ilk sırada yer alan ve Karagümrük macerasında 42 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Mor, genç teknik adamın övgü dolu sözleriyle de dikkat çekmişti. Tecrübeli hoca, Emre Mor'un "çok iyi bir öğrenci" olduğunu ve hücumdaki patlayıcı hızı ile teknik kapasitesinin takıma büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Emre de Ankara ekibinde forma giymek istediğini söyledi.

KARİYERİ DOLU DOLU

Kariyerine Danimarka ekibi FC Nordsjælland'da başlayan milli futbolcu Emre Mor, Borussia Dortmund ve Celta Vigo gibi Avrupa devlerinde forma giydi. Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde de oynayan 28 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu, uzun süre beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Ancak 2021-2022'de Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde Fatih Karagümrük'e transfer olduktan sonra adeta yeniden küllerinden doğmuştu.

AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ

Mor, Demirel ile yakaladığı uyumla "ağabey-kardeş" ilişkisi kurdu; Demirel, "Onunla samimi konuştuk, yeteneklerini takım oyununa entegre ettik" demişti. Ne yazık ki bu ikili, 2022 yazında Demirel'in Karagümrük'ten ayrılmasıyla yollarını ayırdı. Mor, veda paylaşımında "Sahaya adım attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz hocalar budur" diye duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

42

Emre Mor kariyerinde B. Dortmund'da 19 maçta 1 gol ve 2 asist, C. Vigo'da 52 maçta 2 gol ve 4 asist, Fenerbahçe'de 49 maçta 6 gol ve 5 asist, Karagümrük'te 42 maçta 7 gol ve 6 asist, Eyüpspor'da 22 maçta 2 gol ve 4 asist, Galatasaray'da ise 17 maçta gol veya asist kaydedemedi. Milli formayla 15 maçta 1 gol attı.

Varsa yoksa Lewandowski!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Beşiktaş, Rafa Silva’yı kolay bırakmayacak! İşte yönetimin ayrılık şartları...
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01