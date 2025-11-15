Gençler'in radarında

Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Mor'a, Gençlerbirliği talip oldu. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki yıldız, yaz başında sarı- lacivertlilere dönmesine rağmen 5 aydır resmi maçlarda süre alamadı. Kadro dışı bırakılan Mor, Dereağzı Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarla form tutmaya devam ederken, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındı. Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mor, sarı-lacivertli formayla 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

VOLKAN DEMİREL ÇOK İSTİYOR

G.Birliği Teknik Direktörü Demirel, daha önce Fatih Karagümrük'te çalıştırdığı Emre Mor'la yeniden bir araya gelme hayali kuruyor. Demirel'in radarında ilk sırada yer alan ve Karagümrük macerasında 42 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Mor, genç teknik adamın övgü dolu sözleriyle de dikkat çekmişti. Tecrübeli hoca, Emre Mor'un "çok iyi bir öğrenci" olduğunu ve hücumdaki patlayıcı hızı ile teknik kapasitesinin takıma büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Emre de Ankara ekibinde forma giymek istediğini söyledi.

KARİYERİ DOLU DOLU

Kariyerine Danimarka ekibi FC Nordsjælland'da başlayan milli futbolcu Emre Mor, Borussia Dortmund ve Celta Vigo gibi Avrupa devlerinde forma giydi. Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde de oynayan 28 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu, uzun süre beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Ancak 2021-2022'de Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde Fatih Karagümrük'e transfer olduktan sonra adeta yeniden küllerinden doğmuştu.

AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ

Mor, Demirel ile yakaladığı uyumla "ağabey-kardeş" ilişkisi kurdu; Demirel, "Onunla samimi konuştuk, yeteneklerini takım oyununa entegre ettik" demişti. Ne yazık ki bu ikili, 2022 yazında Demirel'in Karagümrük'ten ayrılmasıyla yollarını ayırdı. Mor, veda paylaşımında "Sahaya adım attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz hocalar budur" diye duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

42

Emre Mor kariyerinde B. Dortmund'da 19 maçta 1 gol ve 2 asist, C. Vigo'da 52 maçta 2 gol ve 4 asist, Fenerbahçe'de 49 maçta 6 gol ve 5 asist, Karagümrük'te 42 maçta 7 gol ve 6 asist, Eyüpspor'da 22 maçta 2 gol ve 4 asist, Galatasaray'da ise 17 maçta gol veya asist kaydedemedi. Milli formayla 15 maçta 1 gol attı.