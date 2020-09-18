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'nde şoku! 2 birden

Süper Lig'in 2. haftasında ile karşılaşacak olan 'nde son yapılan testlerin sonucunda 2 personelde corona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 19:37
Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 2 vaka birden

Süper Lig ekiplerinden 'nde son yapılan testlerinin sonucu açıklandı. Kırmızı-beyazlı takımda iki personelin Covid-19 testinin pozitif olduğu duyuruldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Süper Lig'in 2. haftasında ile oynayacağımız müsabaka öncesinde 'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Personellerimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine protokollerince başlanmıştır."

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