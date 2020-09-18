Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 2 vaka birden

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde son yapılan corona virüsü testlerinin sonucu açıklandı. Kırmızı-beyazlı takımda iki personelin Covid-19 testinin pozitif olduğu duyuruldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Personellerimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."