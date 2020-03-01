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01 Mart 2020, Pazar
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G.birliği’nde Stancu şoku

G.birliği’nde Stancu şoku

maçı öncesi 'ne 'dan kötü haber. Bu sezon oynadığı 17 maçta 12 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Rumen futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.

maçı öncesi 'ne 'dan kötü haber. Bu sezon oynadığı 17 maçta 12 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Rumen futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda Stancu'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Floyd Ayite, Erdem, ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat da sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
  1. 1.3.2020
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