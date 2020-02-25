Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Ligin 23'üncü haftasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla deviren kırmızı-siyahlı takım zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği zorlu karşılaşma için hazırlıklara da başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.
Futbolcular, antrenmanı dört kaleli maç ile tamamladı.
- 25.02.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.