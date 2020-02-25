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25 Şubat 2020, Salı
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Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

, maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

'in 24'üncü haftasında deplasmanda 'a konuk olacak Ligin 23'üncü haftasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla deviren kırmızı-siyahlı takım zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği zorlu karşılaşma için hazırlıklara da başladı.

, 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Futbolcular, antrenmanı dört kaleli maç ile tamamladı.

  1. 25.02.2020
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