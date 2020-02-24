Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik

Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik

Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik

, "Maça ağırlığımızı koyduk. Galibiyeti hak ettik" dedi.

hocası , 3 puanı hak ettiklerini belirtti. Hamzaoğlu, "Maça ağırlığımızı koyduk. Galibiyeti hak ettik" dedi. A.Gücü Mustafa Reşit Akçay ise, "Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve hatayı biz yaptık" değerlendirmesini yaptı.
  1. 24.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN