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31 Ocak 2020, Cuma
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Nordfeldt: 'nin geleceği çok parlak

Nordfeldt: Türkiye'nin geleceği çok parlak

'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt, ve 'in Euro 2020 şanslarını değerlendirdi. 11 kez milli olan 30 yaşındaki eldiven, "Biz genç ve tecrübeli oyunculardan oluşmuş bir takımız. Türkiye'de ise bir jenerasyon değişimi var. Türkiye'nin geleceği çok parlak" dedi.

'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt, ve 'in Euro 2020 şanslarını değerlendirdi. 11 kez milli olan 30 yaşındaki eldiven, "Biz genç ve tecrübeli oyunculardan oluşmuş bir takımız. Türkiye'de ise bir jenerasyon değişimi var. Türkiye'nin geleceği çok parlak" dedi.

  1. 31.1.2020
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