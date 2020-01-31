Nordfeldt: Türkiye'nin geleceği çok parlak
Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt, Türkiye ve İsveç'in Euro 2020 şanslarını değerlendirdi. 11 kez milli olan 30 yaşındaki eldiven, "Biz genç ve tecrübeli oyunculardan oluşmuş bir takımız. Türkiye'de ise bir jenerasyon değişimi var. Türkiye'nin geleceği çok parlak" dedi.
Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt, Türkiye ve İsveç'in Euro 2020 şanslarını değerlendirdi. 11 kez milli olan 30 yaşındaki eldiven, "Biz genç ve tecrübeli oyunculardan oluşmuş bir takımız. Türkiye'de ise bir jenerasyon değişimi var. Türkiye'nin geleceği çok parlak" dedi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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