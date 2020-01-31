Nordfeldt: Türkiye'nin geleceği çok parlak

Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt, Türkiye ve İsveç'in Euro 2020 şanslarını değerlendirdi. 11 kez milli olan 30 yaşındaki eldiven, "Biz genç ve tecrübeli oyunculardan oluşmuş bir takımız. Türkiye'de ise bir jenerasyon değişimi var. Türkiye'nin geleceği çok parlak" dedi.