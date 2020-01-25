Gençler nefes aldı!
Gençlerbirliği, evinde konuk ettiği rakibini Sessegnon’un penaltı golüyle devirip 3 maç sonra kazandı. Kayoude ile bir penaltı kaçıran Gaziantep ise üst üste ikinci kez kaybetti
Süper Lig'de 19'uncu hafta Gençlerbirliği-Gaziantep maçıyla başladı. Başkent ekibi, sahasında konuk ettiği Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. 17'de Gazişehir Güray ile gole çok yaklaştı ama top direkten döndü. Devre 0-0 berabere bitti. 58'de Chibsah'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Kayode'nin vuruşunu kaleci Nordfeld çıkardı. Muhammet Demir tamamlayıp golü attı ama ceza sahası ihlali nedeniyle hakem VAR'dan golü iptal etti. 64'te Kana Bıyık, ceza sahasında Candeias'ı düşürdü penaltıyı Sessegnon gole çevirdi ve Gençler'i 1-0 öne geçirdi. 87'de Muhammed Demir bir gol daha attı, bu kez VAR 'ofsayt' dedi. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin 90+2'de Diallo ile bir topu direkten döndü ve ev sahibi maçı 1-0 kazandı.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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