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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Gençler nefes aldı!

Gençler nefes aldı!

, evinde konuk ettiği rakibini ’un penaltı golüyle devirip 3 maç sonra kazandı. Kayoude ile bir penaltı kaçıran ise üst üste ikinci kez kaybetti

Süper Lig'de 19'uncu hafta - maçıyla başladı. Başkent ekibi, sahasında konuk ettiği Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. 17'de Gazişehir Güray ile gole çok yaklaştı ama top direkten döndü. Devre 0-0 berabere bitti. 58'de Chibsah'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Kayode'nin vuruşunu kaleci Nordfeld çıkardı. tamamlayıp golü attı ama ceza sahası ihlali nedeniyle hakem VAR'dan golü iptal etti. 64'te Kana Bıyık, ceza sahasında Candeias'ı düşürdü penaltıyı gole çevirdi ve Gençler'i 1-0 öne geçirdi. 87'de Muhammed Demir bir gol daha attı, bu kez VAR 'ofsayt' dedi. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin 90+2'de Diallo ile bir topu direkten döndü ve ev sahibi maçı 1-0 kazandı.

  1. 25.1.2020
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