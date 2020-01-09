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09 Ocak 2020, Perşembe
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Hamza memnun

Hamza memnun

, takımından memnun. Başarılı çalıştırıcı, "Kadromuzdan memnunuz. Belki 1-2 olabilir ama bunun dışında fazla bir değişiklik düşünmüyoruz" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımından memnun. Başarılı çalıştırıcı, "Kadromuzdan memnunuz. Belki 1-2 olabilir ama bunun dışında fazla bir değişiklik düşünmüyoruz" dedi.

  1. 9.1.2020
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