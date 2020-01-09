Gençlerbirliği'nden transferde büyük sürpriz! Joe Hart...
Devre arası transfer döneminde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Süper Lig ekiplerinden Geçlerbirliği, büyük sükse yapacak bir ismi gündeminde aldı. Başkent temsilcisinin, Burnley forması giyen Joe Hart için görüşmelere başladığı bildirildi.
JOE HART KİMDİR?
Tam adı Charles Joseph John Hart olan futbolcu, 19 Nisan 1987 tarihinde İngiltere'nin Shrewburt kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Shrewsbury altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Hart, 2006 yılında 900 bin Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester City'e transfer oldu. Tranmere Rovers, Blackpool, Birmingham, Torino ve West Ham United gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen tecrübeli eldiven, 2018 yılında 4 milyon Euro karşılığında Burnley'e transfer oldu. Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 75 kez terletti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Joe Hart'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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