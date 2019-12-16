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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Stancu coştu

Stancu coştu

'nin  yıldızı , kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. 'ye 2 gol atan 32 yaşındaki santrfor, 10 gole ulaştı. 123 maça çıkan Stancu, 67'de attığı golle Gençlerbirliği kariyerinde de 50. golüne imza attı.

'nin yıldızı , kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. 'ye 2 gol atan 32 yaşındaki santrfor, 10 gole ulaştı. 123 maça çıkan Stancu, 67'de attığı golle Gençlerbirliği kariyerinde de 50. golüne imza attı.
  1. 16.12.2019
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