Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

ile çıkışa geçti

Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

ekiplerinden , yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı. Başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçti.

Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan , Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı.

Ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Kaplan ile yollar ayrılırken, takımın başına Hamzaoğlu geçti. Hamzaoğlu'nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

Ligin 12. haftasında dün 'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Bogdan Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı. Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı. Gençlerbirliği, 'in 13. haftasında BtcTurk 'u konuk edecek.

Kırmızı-siyahlı takımın bu sezon oynadığı 12 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor
1. Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor 0-1
2. Gaziantep FK-Gençlerbirliği 4-1
3. Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir 1-2
4. Trabzonspor-Gençlerbirliği 2-2
5. Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 1-1
6. MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 2-1
7. Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0
8. Antalyaspor-Gençlerbirliği 0-6
9. Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor 0-2
10. İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği 1-1
11. Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1
12. Kasımpaşa-Gençlerbirliği 1-2
  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN