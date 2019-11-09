Gençlerbirliği'nden '10 Kasım' temalı forma
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kayserispor ile oynayacakları maça Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı forma ile çıkacaklarını duyurdu.
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak.
Bu maç öncesi kırmızı-siyahlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mücadeleye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü sebebiyle Atatürk imzalı forma ile çıkacağını duyurdu.
39. RANDEVU
Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 38 kez Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Gençlerbirliği 17 kez, Kayserispor 10 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 39 gol atarken Kayserispor ise 48 gol attı. Ankara'da oynanan 19 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 10 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti.
- 09.11.2019
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