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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'nden '10 Kasım' temalı forma

Gençlerbirliği'nden '10 Kasım' temalı forma

ekiplerinden , ile oynayacakları maça 'ün imzasının yer aldığı forma ile çıkacaklarını duyurdu.

'in 11. haftasında sahasında İstikbal Mobilya karşılaşacak.

Bu maç öncesi kırmızı-siyahlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mücadeleye, Gazi 'ün vefat yıl dönümü sebebiyle Atatürk imzalı forma ile çıkacağını duyurdu.

39. RANDEVU

Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 38 kez Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Gençlerbirliği 17 kez, Kayserispor 10 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 39 gol atarken Kayserispor ise 48 gol attı. 'da oynanan 19 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 10 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti.


  1. 09.11.2019
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