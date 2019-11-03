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03 Kasım 2019, Pazar
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Ne Konya ne Gençler

Ne Konya ne Gençler

, Miya ile öne geçti. G.Birliği ise 1 puanı 90+4’te Yasin’in röveşatası ile kurtardı. 2 maçtır yenilen ev sahibi ekip 3 puana yine hasret kaldı.

Ligde zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde ile 1-1 kaldı. Ev sahibi ekip Konyaspor 37. dakikada Farouk Miya ile öne geçip devreyi önde kapadı. Gençlerbirliği ikinci devrede en azından 1 puan için yüklenip aradığı golü ise 90+4'te Yasin Pehlivan'ın röveşatası ile buldu. 2 maçtır yenilen Konya bu sonuçla galibiyet hasretini sürdürdü. Ligde gelecek hafta Konyaspor Sivas deplasmanına gidecek; G.Birliği ise Kayseri'yi ağırlayacak.

HAMZAOĞLU 1 PUANLA BAŞLADI

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu takımının başında ilk maçna çıktı. Hamzaoğlu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Konya gibi zor bir deplasmandan son dakikada 1 puan alıp dönmek güzel bir sonuç. İyi mücadele ettik" dedi.

MALATYA'DA PAROLA ÜÇ!

Ligde bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Malatya'da kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel "Bu maçı kazanıp, zirve yarışında yer almak istiyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Umarım istediğimizi alırız" dedi.

  1. 3.11.2019
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