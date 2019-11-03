Ne Konya ne Gençler
Konyaspor, Miya ile öne geçti. G.Birliği ise 1 puanı 90+4’te Yasin’in röveşatası ile kurtardı. 2 maçtır yenilen ev sahibi ekip 3 puana yine hasret kaldı.
Ligde zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde Konyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 kaldı. Ev sahibi ekip Konyaspor 37. dakikada Farouk Miya ile öne geçip devreyi önde kapadı. Gençlerbirliği ikinci devrede en azından 1 puan için yüklenip aradığı golü ise 90+4'te Yasin Pehlivan'ın röveşatası ile buldu. 2 maçtır yenilen Konya bu sonuçla galibiyet hasretini sürdürdü. Ligde gelecek hafta Konyaspor Sivas deplasmanına gidecek; G.Birliği ise Kayseri'yi ağırlayacak.
HAMZAOĞLU 1 PUANLA BAŞLADI
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu takımının başında ilk maçna çıktı. Hamzaoğlu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Konya gibi zor bir deplasmandan son dakikada 1 puan alıp dönmek güzel bir sonuç. İyi mücadele ettik" dedi.
MALATYA'DA PAROLA ÜÇ!
Ligde bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Malatya'da kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel "Bu maçı kazanıp, zirve yarışında yer almak istiyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Umarım istediğimizi alırız" dedi.
- 3.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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