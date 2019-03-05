Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi
05 Mart 2019, Salı
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'nde dönemi sona erdi

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi

1. Lig ekibi , ile yollarını ayırdı.

Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin görevine son verildiğini duyurdu. Atasoy, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erkan Sözeri ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

  1. 05.03.2019
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