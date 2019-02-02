Gençlerbirliği 41'de kaldı
02 Şubat 2019, Cumartesi
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41'de kaldı

Gençlerbirliği 41'de kaldı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan , ikinci devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Spor 'e veda ettikten sonra düştüğü 1. Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, devre arasına da zirvede girdi ancak 2. devre işler tersine döndü.

Devre arasına Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in 10 puan önünde lider giren kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya deplasmanda oynadığı Hatayspor maçıyla başladı.

Zirve mücadelesi veren Hatayspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, hanesine puan yazdıramasa da lider koltuğunu bırakmadı.

Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftada Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetle zirveyi Denizlispor'a kaptıran başkent takımı, 20. haftada kümede kalma mücadelesi veren eski teknik direktörü 'nın çalıştırdığı ile deplasmanda karşılaştı.

Renktaşı ekip karşısında sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar ilk devrede yakaladığı 8 maçlık galibiyet serinin tam aksi bir performansla ikinci yarıya başladı.

Sezonun 2. devresinde puan hanesinde yazan "41" rakamını bir türlü değiştiremeyen , haftaya başkentin diğer temsilcisi ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, yönetiminde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan mor-sarılar karşısında kötü gidişe dur demeye çalışacak.

  1. 2.2.2019 20:31
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