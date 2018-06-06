Gençler’de Manu gitti – Fotomaç – 06 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Gençler’de gitti

    Gençler’de Manu gitti
    1. Lig'e düşen , sözleşmesi devam eden 'yla karşılıklı anlaşarak kontratını feshetti. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek 24 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı öğrenildi. Feyenoord, Excelsior, Brighton, Huddersfield ve Go Ahead'de oynayan Manu, geçen sezon 27 maçta, 5 gol, 3 asistle oynadı.
    1. 6.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençler’de Manu gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN